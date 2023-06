Scappa all’Alt della polizia: motociclista maxi multa per motociclista

In sella ad una moto non si ferma all’Alt imposto dalla polizia e si allontana velocemente. Ne è nato un inseguimento, lungo le strade di Licata, dove alla fine, dopo circa mezz’ora, il fuggitivo è stato bloccato dagli agenti del Commissariato cittadino. Alla guida c’era un quarantenne licatese Sorvegliato speciale di Pubblica sicurezza. L’uomo è stato trovato senza la patente di guida poiché mai conseguita, senza casco, senza revisione della motocicletta e senza assicurazione. I poliziotti, coordinati dal vice questore Cesare Castelli, gli hanno elevato sanzioni per oltre 7 mila euro e, a quanto pare, stanno valutando se denunciarlo alla Procura della Repubblica per resistenza a Pubblico ufficiale.