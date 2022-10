Scandalo sanità, sono tre gli agrigentini indagati

Sono complessivamente tre gli indagati agrigentini nell’inchiesta della Procura della Repubblica di Palermo, su un vasto giro di mazzette per aggiudicarsi gare da milioni di euro con Asp e Regione. Il canicattinese Cataldo Manganaro, 70 anni, di Canicattì, che fu sindaco Dc dal settembre al novembre del 1985 prima, e dall’ottobre del 1992 al settembre del 1993, è stato posto agli arresti domiciliari. Indagati, ma non raggiunti da misure cautelari, anche il figlio Salvatore di 46 anni, e l’avvocato racalmutese Calogero Mattina, di 66 anni.

Nel mirino, dove sono coinvolti gli agrigentini, è finita una gara d’appalto per la fornitura dei vettori energetici e per la gestione, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici destinati al servizio delle articolazioni centrali e territoriali dell’Asp 6 di Palermo, dal valore complessivo di 126.490.000 euro, per la durata di 9 anni.

Cataldo Manganaro è accusato di aver “ricevuto somme di denaro, in concorso morale e materiale con Fabio Damiani (direttore del dipartimento Gestione risorse economico/finanziarie, provveditorato e tecnico dell’azienda sanitaria provinciale 6 di Palermo), e quantomeno con il figlio Salvatore Manganaro (per i quali si procede nell’ambito di un altro procedimento penale della Procura di Palermo) da Crescenzo De Stasio (direttore unità di business Centro Sud di Siram Spa) e Angelo Montisanti (responsabile d’area di Siram e amministratore delegato di Sei Energia Scarl), per i quali pure si procede in un altro procedimento penale. A Salvatore Manganaro e Fabio Damiani sono stati consegnate somme di denaro ammontanti, in un una circostanza, a 100.000 euro e nel corso dell’esecuzione dell’appalto, almeno 592.444,47 euro, in cambio dell’omissione di atti di ufficio e del compimento di atti contrari ai doveri di ufficio, quantomeno da parte di Damiani”.

Padre e figlio, ma anche l’avvocato Calogero Mattina sono indagati anche “per avere, in concorso morale e materiale tra loro, mediante promesse, collusioni e mezzi fraudolenti, turbato la gara bandita dall’Asp di Palermo in data 5.11.2013, avente ad oggetto l’appalto per la fornitura dei vettori energetici e per la gestione, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici destinati al servizio delle articolazioni centrali e territoriali dell’Asp, dal valore complessivo di 126.490.000 euro”.