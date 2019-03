Scambio gastronomico e culturale con il Libano all’Euroform di Agrigento Inserito nell ‘ambito del Festival del Mandorlo in Fiore, un incontro di culture, sapori e tradizioni ha animato per due giorni docenti e allievi della scuola professionale dei mestieri Euroform. Una festa che ha permesso di “assaporare nuove culture” collaborando in cucina insieme alle Lady Chef libanesi nella realizzazione di piatti della loro tradizione e di ricette tipicamente siciliane, il tutto condito dall’allegria delle danze e delle musiche tipiche del gruppo folk del Libano e dei tamburinari. Uno scambio in cui si incontrano due culture mediterranee differenti ma allo stesso tempo molto vicine tra loro, creando quel reale sentimento di integrazione e amizia tra i popoli, che è il filo conduttore del Festival Internazionale del Folklore e del Mandorlo in Fiore.