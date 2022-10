Scambio culturale e formazione, università e ufficio scolastico insieme in un percorso di collaborazione

Il Polo Territoriale Universitario di Agrigento, dell’Università degli Studi di Palermo e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio V – Ambito Territoriale di Agrigento – hanno avviato un percorso di collaborazione per attivare iniziative di scambio culturale, di formazione e di orientamento rivolto agli studenti. In questa direzione é stata indetta una Conferenza di servizi con i Dirigenti Scolastici del territorio. L’obiettivo è quello di coinvolgere tutte le Scuole Secondarie di Secondo Grado della provincia di Agrigento, nell’ambito di una necessaria concertazione con le istituzioni locali, per la promozione e la condivisione di iniziative e progetti educativi interistituzionali . L’incontro è in programma venerdì 7 ottobre alle 10 nell’Aula Magna del Polo Universitario di Villa Genuardi, in via Ugo La Malfa. Saranno presenti il Presidente del Polo Universitario, Giovanni Francesco Tuzzolino, il dirigente dell’Ufficio Scolastico, Maria Buffa e i dirigenti scolastici.