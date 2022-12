Scaldabagni a gas, si risparmia o no? Tutto quello che c’è da sapere

Per molti lo scaldabagno potrebbe sembrare un elettrodomestico ormai obsoleto, ma la verità è che sul mercato c’è ancora una grande richiesta e per validi motivi. Quando si deve acquistare, però, non è facile scegliere a causa delle diverse tipologie di modelli e per le varie fasce di prezzo. Tuttavia, quello che è bene sapere è che gli scaldabagni a gas hanno un vantaggio su tutti: vantano una minore spesa in termini di consumo della materia prima.

Differenze tra scaldabagni a gas e scaldabagni elettrici

Gli scaldabagni elettrici hanno un sistema di funzionamento molto semplice: una volta impostata la temperatura, i dispositivi riscaldano l’acqua in modo automatico e a quel punto, tramite una resistenza elettrica che viene attraversata dalla corrente, generano il calore che riscalda l’acqua conservata in un serbatoio che si trova nello scaldabagno stesso. In genere, l’acqua viene conservata a una temperatura che si aggira tra i 30 ed i 60 gradi centigradi.

Quando il serbatoio è pieno di acqua calda, aprendo il rubinetto è possibile utilizzare immediatamente l’acqua ottenuta tramite il funzionamento dello scaldabagno elettrico. In caso contrario, il dispositivo si attiva per riscaldare l’acqua.

Gli scaldabagni a gas, invece, presentano un funzionamento simile a quello di una caldaia a gas e vengono alimentati a metano o a GPL. In questi dispositivi a riscaldare l’acqua che arriva dalle tubature è una fiamma. Non è quindi presente un serbatoio dell’acqua in quanto il riscaldamento avviene tramite apposite serpentine che consentono di incrementare rapidamente la temperatura dell’acqua stessa.

Attivando il rubinetto, il riscaldamento dell’acqua è praticamente immediato. Ciò vuol dire che non c’è alcun bisogno di far riempire il serbatoio. Quando si chiude, invece, gli scaldabagni a gas interrompono il loro funzionamento limitando, di conseguenza,i consumi di combustibile.

I vantaggi di usare gli scaldabagni a gas

La sola spiegazione delle differenze tra le due tipologie di elettrodomestici ha evidenziato che l’utilizzo degli scaldabagni a gas comporta diversi benefici rispetto agli altri. Ma i vantaggi, per nostra fortuna, non sono finiti qui.

Innanzitutto a questo link ne potrete trovare di ottimi e con prezzi assolutamente convenienti. In secondo luogo, con l’uso degli scaldabagni a gas il risparmio è autentico in quanto il costo dell’acqua calda è inferiore poiché il sistema si attiva solo su richiesta.

Allo stesso tempo, la disponibilità di acqua calda è continua e non dipende dal serbatoio, che in diversi casi può anche essere di piccole dimensioni.

Inoltre, gli scaldabagni a gas permettono un risparmio energetico notevole soprattutto se sono dotati di pompa di calore.

Questi dispositivi, tra le altre cose, occupano poco spazio poiché non vi è la necessità di integrare un serbatoio per l’acqua e possono persino essere dotati di batterie in modo da risultare indipendenti dalla rete elettrica.

Infine, il consumo di uno scaldabagno elettrico tende ad essere più elevato rispetto al consumo di combustibile di uno scaldabagno a gas. Ciò vuol dire che per qualsiasi famiglia non c’è miglior soluzione che dotarsi di scaldabagni a gas.