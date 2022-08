Scala dei Turchi, tornano i turisti: i più “disciplinati” sono stranieri.

Torna a “popolarsi” di turisti la Scala dei Turchi di Realmonte che la vogliono ammirare da vicino, che la raggiungono per fotografarla e contemplarla in tutto il suo splendore. Turisti che in questi giorni arrivano dall’estero e molti sono anche italiani, quest’ultimi sarebbero meno “disciplinati” rispetto ai primi: è quello che stanno riscontrando i bagnini, che operano proprio sulla spiaggia nei pressi della marna bianca, Rosario Giarrizzo e Carmelo Giacopello. In visita in questi giorni dei turisti veneziani secondo cui la Scala dei Turchi “andrebbe valorizzata, servirebbero più servizi, più informazioni e una maggiore pulizia”. “Eravamo curiosi di vedere questo splendore– dicono turisti milanesi-. Qui è molto bello. Siamo stati alla Valle dei templi ed è straordinaria ed anche tenuta benissimo”. Dopo i periodi “bui” che per la Scala dei Turchi sono andati oltre la pandemia, a causa di sequestri, chiusure e contenziosi, si torna alla normalità. Il gestore del Lounge Beach di Realmonte, Nino Sanfilippo “ la marna bianca è un valore aggiunto per tutti, noi crediamo nello sviluppo turistico di questa terra”. La Scala dei Turchi è tra le mete turistiche preferite dai turisti in Sicilia, dove si ha la possibilità di ammirare uno degli scenari paesaggistici più esclusivi in assoluto. E’ notoriamente visitata per due principali motivi, il primo riguarda le sue spiagge, quindi per trascorrere delle giornate in riva al mare in uno dei luoghi più incantevoli e singolari dell’isola, il secondo riguarda il suo splendido paesaggio naturale, dallo stesso sperone roccioso fino alle acque.