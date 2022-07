Scala dei Turchi, Lagambiente: “Bene l’affidamento al comune. Si convochi tavolo tecnico””

“Siamo soddisfatti e speranzosi per l’affidamento al Comune di Realmonte della gestione della Scala dei Turchi. Auspichiamo che le norme di comportamento che abbiamo proposto nei mesi scorsi vengano al più presto adottate.” Sono parole del presidente del circolo Rabat, Legambiente Agrigento, Daniele Gucciardo. “La tutela e la gestione della Scala dei Turchi ha bisogno di un salto di qualità- continua-. Alla Scala dei Turchi occorre innalzare i livelli di tutela e pianificare azioni concrete di conservazione. L’affidamento della gestione al Comune di Realmonte dovrebbe sgombrare il campo da ogni eventuale speculazione privata. Nei mesi scorsi abbiamo chiesto all’onorevole Savarino, presidente della Commissione Ambiente dell’ARS, di convocare un tavolo tecnico di coordinamento tra gli enti territorialmente competenti: Comune di Realmonte, Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, Soprintendenza ai BB.CC. AA. di Agrigento, Demanio Marittimo Regionale di Porto Empedocle e Gela, Dipartimento Regionale della Protezione Civile. Questo al fine di valutare l’adozione, attraverso un adeguato provvedimento amministrativo, delle norme comportamentali e della relativa zonizzazione dell’area denominata “Scala dei Turchi”. Si tratta di una misura che riteniamo improcrastinabile al fine di garantire un livello di tutela maggiore rispetto a quello attualmente esistente, e al contempo garantire una fruizione consapevole e sostenibile di questo Bene. Inoltre, nella nostra campagna Preziose X Natura abbiamo affermato che, non solo la Scala dei Turchi, ma anche il sistema di falesie di cui fa parte, già tutelato dall’istituzione del SIC – sito d’importanza comunitaria, merita di diventare una Riserva Naturale per l’importanza geologica e biologica che essa riveste. Siamo pronti a collaborare con le istituzioni per raggiungere questo risultato.”