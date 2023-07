La Scala dei Turchi si illumina di rosa. Torna l’evento enogastronomico “Nodo Rosè” e nella sua seconda edizione cambia veste e si trasforma per una serata unica. Oltre dieci cantine faranno assaggiare il proprio rosè al pubblico, degustazione di prodotti tipici siciliani a cura di aziende del territorio, street food, musica dal vivo, dj set, un fire artist che si esibirà in spiaggia, scenografia a tema, gadget in regalo ed appunto la Scala dei Turchi che per l’occasione si illumina di rosa. Una serata speciale per gli amanti del vino e delle bollicine, il 21 luglio dalle 20:30 presso Nodo Ammare a Lido Rossello (Realmonte) con ingresso di 35 euro a persona, un evento enogastronomico che valorizza l’eccellenza delle cantine siciliane e di un territorio dal forte richiamo turistico ed in continua ascesa. Un cambio radicale, proprio come afferma il patron di Nodo Ammare Fabio Speranza: “Non vediamo l’ora che inizi la seconda edizione di Nodo Rosè perchè stiamo lavorando a questo evento da tanto tempo e crediamo possa crescere tantissimo in termini di numeri e richiamo turistico. Abbiamo stravolto il concetto di Nodo Ammare per quella serata e siamo contenti di avere un livello molto alto di aziende presenti, speriamo che il tutto piaccia al pubblico”. Il direttore artistico dell’evento sarà il videomaker agrigentino Marco Gallo, reduce dalla recente edizione di Agrigento Cooking Show. La scelta dei vini e delle aziende è stata curata dal sommelier Luigi “Chardonnay” Gangarossa, confermato anche lui per questa seconda edizione. Ci sarà musica dal vivo con la band Direzione Sud ed il dj set con DJ Lukas. Una serata ricca di eventi e tutto in tinta rosè. Appuntamento al 21 luglio al Nodo Ammare dalle 20:30