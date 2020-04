REALMONTE – La Scala dei Turchi ed il litorale agrigentino come non si erano mai visti prima. Le strade, i i belvedere e parcheggi affollati dai turisti oggi sono vuoti. Le vacanze di Pasqua che da qualche anno ormai aprono la frenetica stagione turistica, con l’assalto dei visitatori bloccati in lunghe code sono completamenti assenti e lasciano spazio a un silenzio che atterrisce ma non affievolisce lo straordinario fascino dei nostri luoghi.