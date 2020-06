Scala dei Turchi a misura di turisti e “Zero stress” – VIDEO

Scala dei Turchi zero stress. Ancora una domenica all’insegna del buon cibo e del sano relax, il tutto incorniciato dalla meravigliosa scogliera di marna bianca, nella costa realmontina. Dopo il lockdown, in tanti, visitatori prevalentemente siciliani, preferiscono questa zona per trascorrere un weekend all’insegna del mare. Il locale più gettonato e più in voga è sempre il Lounge Beach Scala dei Turchi di Nino Sanfilippo. Grazie al servizio “Zero Stress” di Alfonso Meli, è possibile inoltre fare un giro a bordo di un’Ape e raggiungere i luoghi più suggestivi, come la Valle dei Templi e il centro Storico di Agrigento, senza stressarsi troppo. In riva al mare ci si può rilassare con l’incantevole sfondo della famosa scala, gustando un cocktail ed ascoltando la proposta musicale del dj Dino Sole. GUARDA IL VIDEO