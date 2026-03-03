Una scacchiera, il profumo dei mandorli e la voglia di stare insieme nel segno del gioco intelligente. È tutto pronto per il 1° Trofeo “Scacchi sotto il Mandorlo”, in programma sabato 14 marzo 2026 ad Agrigento.

L'evento, promosso nell'ambito del Progetto Sorriso – Gli scacchi ai nostri ragazzi, punta a coniugare sport, beneficenza e condivisione, offrendo a giovani e appassionati un'occasione di crescita nel rispetto e nell'amicizia. Il torneo si svolgerà al Centro Commerciale Città dei Templi di Agrigento

Il programma prevede 6 turni di gioco con tempo di riflessione 12' + 3'', sistema svizzero e spareggi Buchholz Cut 1. Il primo turno scatterà alle ore 16:00, mentre le iscrizioni resteranno aperte fino alle 15:00. Il contributo organizzativo è fissato in 8 euro, ridotto a 6 euro per gli under 16, con preiscrizione entro il 13 marzo

Ampio spazio sarà dedicato ai giovani: in palio coppe per i primi tre classificati assoluti, premio per la prima classificata femminile e riconoscimenti per le categorie under 8, 10, 12, 14 e 16. Previsti inoltre premi di fascia, coppe, premi in natura e medaglie per tutti i partecipanti

L'iniziativa, che si inserisce nel clima della festa del Mandorlo in Fiore, vuole diventare un appuntamento fisso capace di unire agonismo e valori educativi. "Giochiamo insieme per solidarietà e beneficenza, in amicizia, condivisione e rispetto per il prossimo", recita lo slogan dell'evento

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l'organizzazione ai numeri indicati nel bando

Una giornata che promette concentrazione, strategia e sorrisi. Perché sotto il mandorlo, anche una mossa può fare la differenza. ♟️

Scacchi sotto il Mandorlo, ad Agrigento il 1° Trofeo tra sport e solidarietà

