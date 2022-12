Sbarco sulle coste agrigentine: giunti 280 migranti

Un barcone con 280 migranti a bordo è stato avvistato al largo di Licata, e successivamente trasferiti dalla Guardia di finanza a Porto Empedocle, dove sono stati portati nella tensostruttura per le identificazioni di rito. Da diverso tempo nell’agrigentino non si registravano sbarchi così consistenti. A darne notizia è stata il questore di Agrigento, Maria Rosa Iraci, in occasione del tradizionale scambio di auguri con gli organi di stampa, che si è svolto nella sala San Michele Arcangelo della Questura.