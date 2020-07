Sbarco di San Leone, fermati sei tunisini

La polizia di Stato ha fermato sei, dei venti tunisini, sbarcati ieri pomeriggio sulla spiaggia di viale delle Dune, a San Leone. Sono stati localizzati poco lontano la località balneare agrigentina. Subito trasferiti alla tensostruttura di Porto Empedocle, dove sono stati sottoposta visita sanitaria e identificazione.

Gli altri migranti si sono cambiati nel boschetto ed a quel punto si sono sparpagliati, per fare perdere le loro tracce. I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, agli ordini del dirigente Francesco Sammartino, continuano a perlustrare il territorio.

Sulla quinta spiaggia è stato ritrovato il barchino utilizzato dai tunisini per approdare fino all’arenile. Uno sbarco molto diverso da tutti gli altri, per via del mezzo utilizzato: un veloce motoscafo entrobordo invece del solito barchino di legno.