Sbarchi, dall’inizio di luglio giunti 3.500 migranti

Sono quasi cento gli sbarchi a Lampedusa dall’inizio di luglio, per un totale di 3.500 migranti. Le indagini della Procura di Agrigento, coordinata dalla Dda di Palermo, spiega il procuratore Luigi Patronaggio “continuano senza sosta al fine di identificare i basisti e gli organizzatori dei viaggi clandestini dalla Libia e dalla Tunisia”.

Con l’aumento degli sbarchi sulle coste di Lampedusa, è aumentata l’attività repressiva della squadra Mobile di Agrigento. Su ordine della Procura, i poliziotti hanno fermato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina un 30enne egiziano, responsabile dello sbarco di 419 migranti avvenuto a Lampedusa il 7 luglio, e di un 42enne tunisino per l’approdo di 48 persone lo stesso giorno.

La Mobile di Agrigento ha tratto in arresto dal primo luglio ad oggi ben 55 persone per reingresso illegale nel territorio nazionale, dopo essere state espulse o condannate in Italia.