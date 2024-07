E’ in condizioni disperate un 19enne migrante tunisino pestato a sangue durante una rissa tra un gruppo di maghrebini e una banda locale, avvenuta la sera dello scorso giovedì 4 luglio a Palermo, all’incrocio tra via Maqueda e via Fiume. Il giovane, arrivato a Lampedusa su un barcone, è ricoverato al Policlinico. Il consolato sta cercando la famiglia, visto che le sue condizioni sono gravissime e serve il consenso dei genitori per iniziare l’osservazione di morte cerebrale.

La polizia sta rintracciando sia i connazionali con cui la vittima si trovava la sera della rissa, sia il gruppo arrivato da Ballarò per dare una lezione ai giovani nordafricani. Tutto sarebbe cominciato da un diverbio. Gli inquirenti, coordinati dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni, hanno sentito i testimoni del pestaggio e stanno visionando le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza.