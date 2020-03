SB Infissi Palermo: Porte e Finestre

Produttore di Infissi in Pvc a Lercara Friddi (Palermo)

In una casa o all’interno di uno spazio di lavoro, gli infissi sono degli elementi fondamentali, si sa. Finestre, vetrate, porte, persiane: da sempre sono funzionali alla nostra protezione dagli agenti atmosferici esterni, ma anche al risparmio energetico contro la dispersione del calore oppure dell’aria condizionata fresca interna.

Per questo, è fondamentale affidarsi nella scelta degli infissi ad aziende con una solida storia alle spalle, e una produzione che consenta un’ampia scelta di prodotti, come la SB Infissi.

Attiva dal 1997 nel territorio siciliano, la SB rappresenta un’azienda di alto livello professionale nella costruzione di infissi e serramenti in PVC.

La produzione interna assicura un controllo completo nella realizzazione di finestre o vetrate, sia a livello tecnico con diversi livelli di vetrocamera e protezione, sia dal punto di vista estetico con un design molto curato nelle finiture.

Le tante proposte di finestre in PVC, infatti, non sono mai lontane anche dalle suggestioni della bellezza e del sole della terra di Sicilia.

Un’eccellenza siciliana, nel settore infissi.

L’impresa vanta un’esperienza di oltre 20 anni di lavoro, e sapendo che per realizzare finestre in PVC di alto livello le materie prime sono fondamentali, per questo sceglie con cura anche i propri partner fornitori.

Nella fabbrica di Lercara Friddi (Palermo) si realizzano infissi in PVC di alta qualità e progetti ispirati a materiali innovativi, con profili di alta qualità classe A e classe S (per climi rigidi) provenienti dalla tecnologia tedesca Veka – certificati dall’istituto per la tecnologia delle finestre IFT Rosenheim.

SB Infissi assembla materiali con elevate performance, per creare finestre, oscuranti, zanzariere e sistemi di infissi e serramenti unici. L’impresa in fase finale collauda tutti i prodotti presso la propria sede, definendoli con le più alte prestazioni secondo la normativa EN 14351-1:2006.

Una rete di distribuzione ampia su tutto il territorio siciliano e nazionale, consente di portare la qualità degli infissi in PVC in ogni casa, ufficio, officina, locale commerciale o industriale.

Un produttore di Infissi PVC di alta qualità.

Tra le tipologie di finestre e portoni che realizza SB Infissi, sono presenti i modelli esclusivi di finestre in PVC Regina, note per il design speciale e la possibilità di una vasta superficie vetrata, per la massima luminosità.

Anche le altre tipologie di infissi in PVC presentano linee eleganti, grandi superfici, sempre con altissimi standard di isolamento termico e acustico.

Per diverse esigenze di protezione, l’azienda propone un catalogo di infissi blindati in PVC, creati per definire negli ambienti dei sistemi di sicurezza superiori, con certificazione “RC3” in grado di resistere ai tentativi di scasso ed effrazione.

I materiali possono unirsi nelle loro caratteristiche, come negli infissi in PVC e Alluminio nella parte esterna, per esigenze specifiche. Ognuno degli infissi e serramenti creati dall’azienda, è sempre personalizzabile per colori, tinte, finiture di maniglie e giunture particolari.

Per chi desidera dei prodotti differenziati per modalità di apertura, SB Infissi propone finestre con alzate scorrevoli, per risparmiare spazio, oppure scorrevoli traslanti e di tipo leggero – perfetti per le zone siciliane dove il clima mite non richiede particolari requisiti di isolamento termico e acustico.

Oltre alle finestre, le lavorazioni in PVC vengono eseguite anche per la creazione di serramenti come portoncini, zanzariere, persiane, verande e avvolgibili.

La consulenza su infissi e serramenti

L’esperienza di oltre 20 anni di impegno nell’ambito dei serramenti, ha reso la SB Infissi sempre più attenta alle diverse esigenze di chi cerca dei rivestimenti di finestre e vetrate.

Presso la sede di Palermo, sono in visione tutti i tipi di prodotti, e il personale qualificato nel settore segue la clientela tramite consulenze personalizzate, oltre che nella richiesta di prezzi e dettagli tecnici.

Per contattare l’impresa potete cliccare qui > Sb Infissi

oppure rivolgervi alla sede SB Infissi presso i recapiti della sede di Lercara Friddi (Contrada San Biagio).

Telefono per chiamate e Whasapp: 091 821 39 03

E-mail: info@sbportefinestre.it

Orari: Lunedì-Venerdì 08:00-13:00 | 14:30-18:00 e Sabato 08:00-12:30