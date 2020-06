Savarino: bene approvazione ddl che disciplina i rapporti tra Assemblea e Governo

“L’Assemblea ha approvato all’unanimità il ddl statutario che disciplina i rapporti tra Assemblea e Governo regionale.

Un percorso lungo vent’anni, ieri come oggi io sono componente della commissione statuto, sono contenta del lavoro svolto insieme, si è declinato in legge il rapporto istituzionale tra parlamento e governo disciplinato dal nostro Statuto.

Da donna impegnata in politica, protagonista ieri delle battaglie che hanno portato a regolamentare in Sicilia il principio della parità di accesso alle liste, sono felice che oggi si concluda un percorso sancendo il principio di giusta rappresentanza delle donne anche nella giunta di governo regionale. Quando ho cominciato la mia esperienza in Ars eravamo 3 donne su 90, oggi siamo 18 su 70, molto è cambiato nella sensibilità dell’elettorato e nella consapevolezza del nostro ruolo politico anche dentro i partiti e i movimenti. Molto è cambiato grazie alla semina di ieri e, forse, mi permetterete un pizzico di presunzione, anche grazie al nostro concreto esempio.

Regolare i rapporti tra le due più importanti istituzioni regionali è indispensabile, ma oggi più che mai serve trasparenza e lealtà nei comportamenti, ecco perché insistiamo per abbattere l’abuso del voto segreto, ecco perché cerchiamo di accelerare i processi legislativi, troppe volte l’ars è stata avvertita solo come luogo di privilegi, e non come il più antico e prestigioso parlamento, luogo necessario di confronto e indispensabile strumento per riformare una regione che abbisogna di semplificazione e di guardare al futuro, senza piegarsi alle logiche di potere. Serve un colpo di reni e maturità politica, oggi in piena crisi economica e sociale, serve senso di responsabilità.”