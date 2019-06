Sarà un lunedì di fuoco: diramata allerta meteo

Per i siciliani, quello delle giornata di lunedì 24 giugno sarà di fuoco. Tramite un bollettino diramato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile è stata annunciata l’allerta gialla per incendi e ondate di calore in alcune delle più grandi province dell’Isola, compresa quella di Agrigento, mettendo in guardia i cittadini da situazioni potenzialmente pericolose. Si raccomanda, come specificato dalla Protezione Civile di fare massima attenzione. Tale livello di allerta, infatti, oltre al caldo torrido, potrebbe comportare effetti negativi sulla popolazione a rischio, specie su anziani e bambini. Le temperature, al di là delle province allertate, si manterranno molto elevate su tutta l’Isola.