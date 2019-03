Sarà lutto cittadino per i funerali di Ylenia e Salvatore

RAVANUSA. Erano tornati in Sicilia per assistere alla laurea del fratello: Ylenia Giurdanella e Salvatore Calafato si erano trasferiti in Germania ma l’appuntamento con la morte li ha sorpresi sulla statale tra Campobello e Ravanusa. Stamattina si sarebbero dovuti ritrovare all’Università di Palermo per festeggiare il dottorato di Giuseppe Giurdanella, il fratello di Ylenia.

In pochi istanti però è finito tutto: i sogni, le speranze, i progetti di due ragazzi ravanusani che avevano lasciato la propria terra in cerca di una occupazione che avrebbe dato loro la possibilità di metter su famiglia. Ylenia se ne era andata anche perché per 8 anni ha vissuto il dramma della morte del padre, Angelo. Anche lui deceduto in un incidente stradale. Un tragico destino. Salvatore, il suo fidanzato amava le auto di lusso.

Prima di trasferirsi in Germania lavorava in un bar a Ravanusa. “Un ragazzo serio, onesto e senza grilli per la testa – così lo descrivono gli amici, affranti da un così grande dolore”. La comunità ravanusana è rimasta scossa da questa tragica notizia. Il sindaco, Carmelo D’Angelo si è attivato immediatamente per cercare di dare conforto ai familiari delle due giovani vittime, ed in particolare alla madre di Ylenia, una donna che dopo aver perso il marito adesso piange sulla bara della figlia 23enne. Il sindaco ha stabilito che in occasione dei funerali di Ylenia e Salvatore venga proclamato il lutto cittadino. Ma prima di emettere l’ordinanza ha chiesto, come fa in casi come questi, se la famiglia non è contraria. E sarà lutto cittadino.