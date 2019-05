Sarà il Grotte Volley Castellana l’avversaro della Seap Aragona nella finale playoff per la B1

Sarà il Grotte Volley Castellana, squadra della provincia di Bari, l’avversario della Seap Pallavolo Aragona nella finale playoff per la promozione in serie B1. Il sestetto pugliese ha eliminato il quotato Orsogna Chieti. Dopo aver vinto in trasferta gara 1, questa sera il Grotte Volley Castellana si è ripetuto in casa, superando le abruzzesi con un netto 3 a zero. La formazione pugliese, nei quarti di finale, aveva eliminato il Volley Pizzo Calabro, vincendo sia la gara di andata in casa che il match di ritorno al tie-break.

Per la Seap Aragona, dunque, un avversario senza dubbio ostico e annunciato in grande forma.

Gara 1 della finale playoff si giocherà sabato 1 giugno, alle ore 18, al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento. Il match di ritorno è in programma mercoledì 5 giugno al PalaGrotte di Castellana Grotte, probabilmente alle ore 20:30. L’eventuale gara di spareggio si disputerà nuovamente ad Agrigento, sabato 8 giugno, alle ore 18.

La Seap Aragona riprenderà la preparazione atletica martedì 28 maggio.