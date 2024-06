Sorpreso a prelevare abusivamente acqua dal torrente Bellapietra, in zona Torre Makauda a Sciacca. Un autobottista di Ribera è stato maxi sanzionato – da 8mila a 50mila euro – dai poliziotti del Commissariato di Sciacca, che sono coordinati dal vice questore Cesare Castelli, e dai carabinieri della Compagnia cittadina, guidati dal tenente colonnello Roberto Vergato. L’uomo che stava rifornendo la propria autobotte da 6.000 litri prelevando acqua dal torrente, il cui corso risultava precedentemente deviato per permettere la creazione di un invaso artificiale che rendesse agevole l’approvvigionamento idrico. Agenti e carabinieri da giorni sono impegnati i servizi di controllo in tutto l’Agrigentino per contrastare, in un momento di grave crisi idrica, i furti di acqua.