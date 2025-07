La polizia ha sanzionato la nave ong Aurora Sar, battente bandiera tedesca, in quanto l’unità in violazione delle disposizione impartite dal Comando generale delle Capitanerie di porto, non ha raggiunto il porto assegnato di Pozzallo, dove il dispositivo di accoglienza coordinato dalla Prefettura era stato già allertato. La nave, con 72 migranti a bordo, ha raggiunto e attraccato a Lampedusa. I 72 sono stati soccorsi a circa 80 miglia nautiche a sud dell’isola più grande delle Pelagie e altrettante a nord di Zuara in Libia.

