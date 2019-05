Sant’Angelo Muxaro e la notte dei musei

SANT’ANGELO MUXARO. Alla notte europea dei musei ha aderito anche il Comune di Sant’Angelo Muxaro. “L’amministrazione non poteva non partecipare. È un’ occasione importante per la promozione del nostro immenso patrimonio storico e archeologico” dice il sindaco Angelo Tirrito.

Le parole dell’Assessore alla Cultura Gianluca di Benedetto “Sant’Angelo Muxaro aderisce a questa iniziativa nella convinzione che si debba promuovere sempre di più la cultura come fattore di sviluppo del nostro Paese e delle piccole realtà che lo rendono unico.Un’altra occasione per far conoscere il nostro ricco patrimonio culturale legato al nostro passato.”

Continua l’assessore al Turismo Marinella Paci ” È motivo per me di grande orgoglio poter affermare che quest’anno anche Sant’Angelo Muxaro partecipa alla Notte Europea dei Musei, durante la quale i riflettori si sono accesi non solo sul nostro museo, che custodisce reperti archeologici di grande pregio, è stata occasione unica di godere di un suggestivo momento di musica a cura di Riky Ragusa, all’interno della Tomba del Principe.