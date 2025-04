Il cardinale agrigentino Baldo Reina, in sostituzione di Papa Francesco, nella Basilica papale di San Giovanni in Laterano in Roma ha celebrato la Santa Messa per l’avvocatura italiana prevista nell’anno del Giubileo. L’alto prelato che ricopre incarichi importanti nella Curia romana, al termine della funzione religiosa, ha incontrato la delegazione degli avvocati agrigentini, guidata dalla presidente del Consiglio dell’Ordine, Vicenza Gaziano, per un saluto e uno scambio di auguri per le prossime festività pasquali.

