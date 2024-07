Consiglio comunale di Santa Elisabetta convocato per la convalida e l’insediamento dei nuovi eletti e per il giuramento del sindaco nonché per elezione del presidente e vicepresidente. Presenti i consiglieri Giovanni Sicurello, primo eletto e presidente della seduta, Mario Sicorello, Erica Fragapane, Giovanna Iacono, Adriana Catalano, Totò Gaziano e Maria Milioto. Assenti i consiglieri di minoranza Raimondo Rizzo, Giovanna Ivana Iacono e Domenico Gueli. Il Consiglio ha convalidato i 7 consiglieri presenti e non gli assenti. Il sindaco, Liborio Gaziano ha prestato il giuramento di rito ed ha presentato la giunta comunale al folto pubblico presente.

La giunta formata da Gaetano Catalano, vicesindaco, Totò Gaziano, Erica Fragapane è Francesco Catalano era presente al completo, subito dopo è stato eletto il presidente del Consiglio comunale all’unanimità Mario Sicorello e vicepresidente, sempre all’unanimità, Giovanna Iacono. Applausi scroscianti per tutti soprattutto quando il sindaco ha ricordato l’amore degli eletti e nominati, per Sant’Elisabetta e la dedizione al servizio del bene comune e di tutti i cittadini.