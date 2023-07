Il Cartello sociale di Agrigento ha scritto una lettera indirizzata al prefetto, Filippo Romano, e hanno chiesto un incontro per affrontare le criticità del sistema sanitario locale. Il Cartello sociale spiega: “Già lo scorso 17 giugno, al termine della manifestazione per la sanità pubblica con i sindaci, abbiamo consegnato al prefetto un elenco delle criticità più incombenti, tra cui: il Pronto soccorso di Agrigento, dove peraltro si è appena dimesso il primario Sergio Vaccaro, e che è il primo anello della catena di disservizi, e poi i 12 mesi necessari per le visite delle commissioni per l’accertamento delle invalidità civili. Con il Prefetto vogliamo individuare delle soluzioni che consentano di assumere ufficialmente notizie atte a rassicurare la popolazione e in particolare quelle fasce sociali fragili che pagano il prezzo più alto di questo stato di precarietà”.