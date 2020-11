Sanificati i locali della scuola Garibaldi

AGRIGENTO. Chiusura forzata questa mattina dell’istituto Garibaldi di via Minerva ad Agrigento, per poter effettuare la sanificazione del plesso. Una bambina che frequenta l’istituto, insieme a un suo congiunto, sono risultati positivi al tampone e per questo sono stati costretti a rimanere a casa per la quarantena obbligatoria. Già domani l’istituto però potrebbe essere riaperto normalmente. Nell’occasione si raccomanda a tutti i genitori che accompagnano i loro figli a scuola a evitare assembramenti all’entrata e all’uscita onde scongiurare il pericolo di contagio fra bambini che frequentano classi diverse o fra genitori.