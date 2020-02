Sancataldese- Akragas, Vullo : “Sancataldese ben composta , è squadra da prendere con le pinze ”.

Intervenuto in conferenza stampa il mister dell’Akragas Salvatore Vullo ha analizzato l’incontro di domani che vedrà i biancazzurri di scena al “Valentino Mazzola ” di San Cataldo . Ecco di seguito le sue parole :”La partita alla quale si va incontro è sempre la più difficile. La Sancataldese è una squadra ben composta, ha aspirazioni, in questa squadra c’è qualità, è da prendere con le pinze e da non sottovalutare assolutamente .

Ci stiamo preparando al meglio, anche se non siamo tutti al 100%. Taormina sta rientrando, Biancola ha avuto qualche problema al ginocchio, ma sta recuperando. Speriamo sia uno spettacolo di calcio. “

Intervenuto in conferenza stampa anche il capitano dei Giganti, Giuseppe Gambino, il quale non ha nascosto l’affetto che prova verso la Sancataldese dicendo : “Porterò sempre Sancataldo nel cuore, tifoseria fantastica ”.