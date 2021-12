San Silvestro, niente festa in piazza ma sì alla “itinerante” notte dei Giganti

Niente festa in piazza ma sì a manifestazioni itineranti lungo la via Atenea che, pare per gli organizzatori, consentano il rispetto delle norme di contenimento della pandemia. “La notte dei Giganti” è in programma per San Silvestro e si snoderà lungo tutto la via Atenea, fino a Palazzo di Città. Un evento che, per volontà di Lillo Pisano, capo di gabinetto vicario dell’assessorato regionale al Turismo, verrà trasmessa in diretta Tv sulle frequenze dell’emittente regionale Trm. Si inizierà a mezzanotte, da Porta di Ponte con le autorità cittadine e gli organizzatori degli eventi di Destinazione Agrigento – Natale 2021. Saranno circa 40 , tra danzatori, musicisti e artisti da strada, ad esibirsi. Tra questi: Riccardo Strano, Francesco Mirabile, il Duo Peppino Marabita, Roberta Kalile, che si esibirà nella danza del ventre. La direzione artistica è di Davide Scibilia. Previste postazioni fisse in cui gli artisti alterneranno i loro spettacoli, e altri che invece saranno itineranti, come la street band e i danzatori. Nelle postazioni fisse sono previsti momenti della durata di circa 10-15 minuti. Tra i protagonisti de “La notte dei Giganti” anche un equilibrista itinerante , un’acrobata giocoliere e i clown.