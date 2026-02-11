Ignoti teppisti hanno danneggiato a colpi di pietra i mezzi del cantiere della ditta 3G Energy Srl, impegnata nella posa della fibra ottica Open Fiber, a San Leone. In frantumi numerosi vetri e parabrezza delle cabine degli escavatori. Dopo l’amara scoperta la ditta ha immediatamente allertato la polizia di Stato. La 3G Energy Srl, con sede operativa ad Agrigento e sede legale a Favara, sta realizzando per conto di Open Fiber la nuova rete in fibra ottica nelle zone di San Leone, Villaggio Peruzzo, parte di Villaseta, Monserrato e Maddalusa.

Open Fiber condanna con fermezza il grave episodio accaduto nelle ore notturne tra martedì 10 e mercoledì 11 febbraio, dove i mezzi della ditta impegnata nella posa della fibra ottica sono stati vandalizzati.

“I responsabili di tale gesto – si legge nella nota diffusa da Open Fiber – non hanno semplicemente creato un disagio a un’azienda siciliana ma hanno soprattutto danneggiato una infrastruttura pubblica strategica, finanziata in buona parte con fondi del Pnrr. Un’opera pensata per migliorare la qualità della vita dell’intera comunità agrigentina, materialmente realizzata da una impresa agrigentina. Alla 3G Energy va la solidarietà e la fattiva vicinanza di Open Fiber in tutte le sue componenti”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp