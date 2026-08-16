Trovato ubriaco alla guida della sua autovettura lungo il viale delle Dune a San Leone rischiando di causare un incidente stradale. Sottoposto all’alcol test, è risultato positivo, con un tasso alcolemico oltre due volte superiore al limite consentito dalla legge.
Protagonista un ventiduenne di Favara, cameriere. I carabinieri della Compagnia di Agrigento, lo hanno denunciato, in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica, per guida in stato di ebbrezza alcolica.
E’ successo, nelle ore notturne, mentre i militari dell’Arma erano impegnati, nella località balneare agrigentina in un posto di controllo. Pertanto, oltre alla denuncia, gli è stata ritirata la patente di guida.
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