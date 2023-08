Cinque, nel giro di neanche pochi giorni, i conducenti di veicoli denunciati alla Procura della Repubblica dagli agenti della Polizia Stradale di Agrigento, che è coordinata dal vice questore Andrea Morreale. A San Leone a finire nei guai per guida in stato d’ebbrezza alcolica sono stati un favarese di 31 anni, trovato con un tasso di 1,47 g/l. e un venticinquenne di Caltanissetta con 1,00 g/l.

Due invece gli automobilisti, denunciati poiché recidivi, per guida senza patente: un 51enne di Licata e un 41enne di Favara. Ma è stato scoperto, durante i controlli, anche un pakistano che guidava l’auto che gli era stata sequestrata e affidata in custodia. In questo caso, l’immigrato dovrà rispondere di violazione dell’obbligo di custodia del veicolo.

I controlli della Polstrada proseguiranno tanto sulle principali strade statali quanto nella località balneare