San Leone, troppa gente “appiccicata”: il Sindaco corre ai ripari

Ha fatto il buon padre di famiglia, il medico, e anche il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè nei luoghi della movida di San Leone. Appresa la notizia degli assembramenti, dopo aver avvertito il Prefetto di quanto stava succedendo, è andato fra i giovani, che in quel momento affollavano l’area di piazza Giglia.

Vi ha trovato una pattuglia della polizia Municipale e insieme a loro ha spiegato ai ragazzi i rischi di quegli assembramenti, che non sono solo le multe salate, ma la possibilità di trasmettersi inconsapevolmente il virus e di portarlo in casa ai genitori o ai nonni, che essendo più cagionevoli di salute possono finire in ospedale se non morire.

Ha ricordato che oggi siamo al record assoluto con 116 contagiati, e ha detto loro di evitare queste situazioni che portano solo a far aumentare il numero di persone ammalate se non decedute. “Hanno la maturità per capire e adeguarsi. Ma in caso contrario si procederà con la mano pesate: blitz, multe e denunce. E questo non per punire, ma nell’interesse della popolazione”, afferma il primo cittadino.