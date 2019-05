San Leone, tornano i parcheggi regolamentati: la sosta si paga tutti i giorni

Tornano i parcometri a San Leone: posteggi a pagamento tutti i giorni. A renderlo noto La Sicilia:

Da sabato, primo giugno, sarà regolarmente in funzione lungo il viale Delle Dune, nel tratto compreso tra il punto luce numero: 0411 e il ristorante Albatros. Si tratta di circa 300/400 stalli di sosta. “Il numero complessivo può variare per difetto o per eccesso dovendo garantire, in questa percentuale di area, la libera fruizione” – hanno spiegato dal Comune di Agrigento – . Gli stalli di sosta sono stati individuati sul lato opposto alla pista ciclabile. I parcheggi saranno a pagamento dalle ore 9 alle 20, tutti i giorni: festivi compresi. Tutto questo dal primo giugno, appunto, fino al 10 settembre.