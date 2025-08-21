Hanno ignorato il mare molto mosso e si sono tuffati lo stesso in acqua. Due giovani si sono trovati subito in difficoltà. Provvidenziale l’intervento di alcuni bagnini, tra cui Pietro Lo Manto nonostante fosse fuori dalla sua zona di salvataggio, che hanno recuperato i malcapitati. E’ successo nel pomeriggio in viale delle Dune a San Leone. I due se la sono vista molto brutta: dopo essersi immersi in acqua, nonostante il mare mosso, sono stati trascinati al largo dalla corrente.

I bagnini in servizio hanno notato i due e si sono lanciati in mare. L’intervento è stato particolarmente difficile. Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118 e i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Giunto anche l’elisoccorso atterrato sul lungomare Falcone Borsellino. I due giovani sono stati trasferiti in ospedale. Le loro condizioni non destano preoccupazioni.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp