Pomeriggio di apprensione e paura a San Leone. Un uomo all’improvviso si è sentito male per strada e s’è accasciato a terra. Sono stati alcuni passanti a rendersi conto della gravità della situazione. Hanno notato una Volante della Questura di Agrigento, impegnata in quei momenti nel consueto giro di perlustrazione del territorio, e ad ampi gesti sono riusciti a fermarla: “C’è una persona a terra in arresto cardiaco, correte”.

I due poliziotti, debitamente formati al primo soccorso, non si sono fatti attendere. Prima uno, poi l’altro, hanno messo in atto tutte le manovre rianimatorie. Per circa venti minuti San Leone s’è fermata. Grazie agli agenti, ai loro colleghi della staffetta di una seconda Volante e ad un’infermiera nel frattempo accorsi, il cuore dell’uomo ha ripreso a battere.

A seguire, è stato stabilizzato dal personale sanitario e portato d’urgenza, in ambulanza, all’ospedale San Giovanni di Dio. Gli operatori del 118 hanno elogiato i due poliziotti: le pratiche rianimatorie eseguite fino allo stremo sono risultate determinanti a salvare la vita al cittadino.

