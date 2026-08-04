Ancora un incidente stradale lungo le “quattro strade” di via Luca Crescente, nei pressi di San Leone. A scontrarsi una Jeep, con a bordo una famiglia di turisti e uno scooter Yamaha.

Ad avere la peggio l’uomo alla guida del mezzo a due ruote trasferito a bordo di un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie.

Sul luogo del sinistro stradale sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile e gli agenti della polizia Locale per i rilievi e la viabilità.

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