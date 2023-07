Nell’ultimo fine settimana, appena trascorso, a San Leone, i carabinieri del Centro Anticrimine Natura del Comando provinciale di Agrigento, unitamente al personale della Capitaneria di porto di Porto Empedocle, guidati rispettivamente dal tenente colonnello Vincenzo Castronovo e dal capitano di fregata Antonio Ventriglia, hanno sequestrato complessivamente 60 chili di pesce e altre tipologie di prodotti alimentari.

Due sequestri nella serata di venerdì, nel corso di ispezioni in un ristorante del lungomare Falcone Borsellino e in un chiosco sulla spiaggia di viale delle Dune. Sabato sera i controlli hanno riguardato altri tre locali, di cui in uno con irregolarità riscontrate.

Ad un noto stabilimento balneare, con annesso servizio di ristorazione, sempre lungo il viale delle Dune, sono stati sequestrati 20 kg. di prodotti ittici e alimenti vari, privi di tracciabilità, per un valore di cinquecento euro. Al titolare è stata elevata una multa per un totale di 2.500 euro.

Questo tipo di attività dei carabinieri è mirata soprattutto a riportare legalità nel settore degli alimenti sotto l’aspetto della sicurezza agro-alimentare, così da tutelare i consumatori che, acquistando o mangiando prodotti mal conservati o senza la tracciabilità, mettono a rischio la propria salute.