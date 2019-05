San Leone, qualcuno fermi questo scempio

“PER FAVORE CHE QUALCUNO FERMI SUBITO QUESTO SCEMPIO. IO SONO FUORI SEDE E NON POSSO ANDARE. STANNO UCCIDENDO LE PALMEEEEEE.PER FAVORE QUALCUNO INTERVENGA SUBITO”. Lo scrive su Facebook l’artista Sergio Criminisi in merito al taglio delle palme sul lungomare di San Leone. Il vignettista, volto Rai, posta la foto scattata questa mattina. L’amministrazione comunale ha negli ultimi anni dichiarato guerra al verde pubblico. Il Sindaco Calogero Firetto ha risposto con un altro post, ringraziando il protagonisco civico che si starebbe occupando della potatura delle palma. Dopo i tagli di Villa Bonfiglio, Piazzale Giglia e Via Esseneto, un’altra polemica è pronta a montare. Ecco i due post a confronto.