Incidente stradale l’altra sera nei pressi di viale dei Giardini, nel quartiere balneare di San Leone. Un giovane alla guida di una Volkswagen Tiguan, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto andando a sbattere contro due vetture parcheggiate di proprietà di residenti della zona.

L’impatto è stato violento a tal punto che uno dei due mezzi coinvolti è stato spostato dal selciato. Sono stati gli abitanti, dopo aver sentito il forte boato, a chiamare il 112. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Il giovane conducente è rimasto lievemente ferito.

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