San Leone, Nobile e Sollano: riaprite al traffico piazzale Giglia

I consiglieri Teresa Nobile e Alfonso Sollano hanno fatto richiesta al Comune affinché si potesse rivedere la chiusura del piazzale Giglia, valutando la possibilità di una ztl ad orario. Ecco la richiesta a firma dei due consiglieri:

Richiesta provvedimento Ztl Piazzale Giglia – San Leone

I sottoscritti Nobile Teresa e Sollano Alessandro, nella qualità di consiglieri comunali della Città di Agrigento, chiedono un intervento urgente per ripristinare la viabilità sul Lungomare Falcone -Borsellino zona Piazza Giglia.

A partire dal 24 giugno a San Leone è stato predisposto il divieto di transito in Piazza Giglia dall’ingresso dell’ex eliporto, con obbligo di svolta per le auto provenienti da tale direzione verso via Venere che permette l’accesso al viale dei Pini.

Premesso che condividiamo l’idea della chiusura dell’area di Piazza Giglia la quale permette di allargare ulteriormente gli spazi a disposizione di quanti decidono di trascorrere in tutta tranquillità la serata all’aperto godendosi il bel panorama che la zona offre.

Cionondimeno non possiamo che constatare che tale chiusura sarebbe stata più funzionale se effettuata ad orari, tale da permettere il transito nelle ore mattutine ( poco funzionale la chiusura nelle prime ore del giorno) per poi essere chiusa al traffico dal primo pomeriggio in poi, considerando che è proprio a partire dal pomeriggio che si registra una maggiore concentrazione e frequenza di persone nella suddetta zona.

Tale modifica agevolerebbe il traffico che diverrebbe più lineare e scorrevole, si eviterebbe l’afflusso delle auto nelle varie traverse e favorirebbe i mezzi più pesanti in movimento soprattutto nelle ore mattutine per carico e scarico merce.

Considerato e Accertato che il Comune di Agrigento risulta essere unico destinatario ad avere competenza in merito;

Ravvisata l’importanza che la questione riveste;

Chiedono

alle SS.VV. di voler provvedere nel più breve tempo possibile al ripristino della viabilità come sopra riportato al fine di agevolare sia i pedoni, che gli automobilisti nonchè le attività commerciali.

Si resta in attesa di sollecito riscontro, l’occasione è gradita per augurare un proficuo e sereno lavoro.