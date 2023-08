Ha fermato l’auto lungo il centralissimo Viale dei Giardini, a San Leone, e scagliandosi contro la giovane fidanzata, l’ha presa a schiaffi e l’ha colpita con una mazza da baseball alla testa. Lei, una trentenne agrigentina ha avuto la forza di scappare, ed ha chiesto aiuto ai passanti. L’aggressore, forse perché ha capito di averla fatta grossa, s’è allontanato velocemente. La donna con un’ambulanza è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. I medici in servizio le hanno diagnosticato un trauma cranico. Non versa, per sua fortuna, in gravi condizioni.

Dopo le cure del caso la vittima ha riferito di non volere procedere a querela nei confronti del fidanzato manesco. La posizione dell’uomo comunque resta al vaglio della polizia. Quello andato in scena, l’altra notte, a pochi passi, dai luoghi della movida della località balneare agrigentina, è l’ennesimo caso di violenza che si verifica nella città dei Templi. La coppia era in auto dopo avere trascorso la serata in alcuni locale della zona. Tra i due sarebbe scoppiata una discussione, per futili motivi, sfociata in una vera e propria aggressione.