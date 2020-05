San Leone, lite fra giovani: finanzieri evitano il peggio

Un diverbio, verosimilmente per una ragazza, si e trasformato in un vero e proprio litigio. Protagonisti due ragazzi, poco più che ventenni, di Agrigento. Hanno fatto a botte nei pressi di piazzale Giglia, a San Leone. E’ successo l’altra sera.

Nella baruffa coinvolte anche due ragazze. Qualcuno preoccupato ha chiamato a gran voce alcuni militari della Guardia di finanza, in servizio nella zona per far rispettare le prescrizioni imposte dai decreti governativi sul Coronavirus.

I protagonisti, alla vista degli uomini in divisa, si sono fermati, anche se hanno continuato ad offendersi reciprocamente. I finanziari hanno raccolto i racconti dei giovani.Non certo un bell’esempio dopo oltre due mesi di quarantena forzata.