“Nei primi anni del 2000, dentro il boschetto del viale delle dune a San Leone, è stato costruito un chiosco denominato lido Oasi. La struttura, che comprendeva anche un ampio campeggio, è stata chiusa nel 2008 poiché sottoposta a sequestro giudiziario, e da 18 anni versa in uno stato di completo abbandono”. È il pesante grido d’allarme lanciato dall’associazione Mareamico di Agrigento.

L’associazione ambientalista avverte che le prossime mareggiate rischiano di aggredire nuovamente la base del chiosco: “Trascineranno in mare quintali di residui. Infatti le fondazioni di questa struttura sono ricoperte da pericolose lastre di fibrocemento ed eternit e, quando finiranno in acqua, si concretizzerà un grave danno ambientale, con possibili refluenze sulla salute pubblica”.

Mareamico ha già inviato una segnalazione formale a Comune, Demanio, Capitaneria di porto, Asp, Arpa, Regione e Procura della Repubblica, chiedendo un intervento immediato: “È incredibile che dopo 18 anni questo inquinante ecomostro sia ancora in vita. Oggi è necessario ed urgente che, quanto meno, venga messo in sicurezza, eliminando questo imminente pericolo”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp