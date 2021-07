San Leone: la sera ostaggio delle risse, la mattina ostaggio dei mezzi pesanti…

A San Leone si tollera ogni cosa. Da una parte si vorrebbe un’economia turistica di mare florida, dall’altra però sarebbero necessarie interventi quasi sempre mancanti, ma indispensabili per sostenere chi decide di investire nel lido piuttosto che fuggire altrove.

Risse, mercatini abusivi, spazzatura abbandonata sui marciapiedi, vendita di contraffatti e perfino il transito di mezzi pesanti da cantiere. Grossi camion con stazza abbondantemente superiori a 3,5 tonnellate, che transitano nelle viuzze del centro abitato. Danni per le strade con passeggio di ruspe e mezzi da cantiere. Per questo tipo di interventi servono delle autorizzazioni speciali ma la cosa che preoccupa è che, praticamente, c’è un quartiere “in ostaggio” perchè la strada viene chiusa per permettere il passaggio dei mezzi pesanti. Bisognerebbe anche prevedere delle misure compensative. A sollevare la questione è ancora una volta il Codacons di Agrigento che ha diffuso una nota: “Solo ad Agrigento e precisamente nella frazione marinara di San leone, nei mesi estivi anzi in piena estate, i lavori edili continuano come se nulla fosse, lavori che come documentato dai residenti, vengono anche effettuati con mezzi pesanti, senza il mantenimento delle più elementari norme di sicurezza stradale e pedonale. Noi siamo attenti alle questioni che affliggono la città, possiamo anche essere pazienti per quanto riguarda la situazione contabile del comune, ma a questo punto davvero dubitiamo che Agrigento abbia una squadra di assessori, un sindaco un vice sindaco che oltre a costare alle casse comunali centinaia di migliaia di euro al mese, facciano qualcosa per la città ed i suoi cittadini, possibile che non si arrivi a pensare e riflettere che in una frazione come san leone, vanno vietati i lavori e l’utilizzo di mezzi pesanti per tutta la durata della stagione estiva? Possibile che il Municipio ha dato il nulla osta a quello che accade giornalmente in Via Persefone con l’utilizzo di mezzi pesanti che certamente non agevolano neppure il traffico pedonale?”