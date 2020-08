San Leone, in fiamme l’auto di una donna. Vigili del fuoco evitano il peggio

Quando sul posto sono arrivati i soccorritori, le fiamme avevano quasi completamente avvolto un’autovettura, di proprietà di una donna. E’ accaduto ieri notte. Il mezzo, una Peugeot 208, si trovava parcheggiata in via Simone Mancuso, una traversa di viale dei Pini, a San Leone.

Sono stati alcuni residenti a notare il rogo, e una colonna di fumo nero. Immediatamente l’incendio in corso è stato segnalato al centralino del 112. Sul luogo dell’accaduto si sono precipitati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento.

Appena giunti i pompieri hanno operato velocemente per evitare all’incendio di estendersi ulteriormente ad altre cose. Un intervento durato alcune decine di minuti, e a quel punto l’allarme è rientrato. Dopo aver domato le fiamme ormai attecchite su gran parte della carrozzeria dell’utilitaria, gli uomini antincendio, unitamente ai carabinieri, hanno eseguito un sopralluogo lungo la strada, per accertare la natura dell’evento. Da una prima perizia effettuata nel corso della notte, le cause potrebbero essere accidentali.