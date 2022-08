San Leone, giovane ferito a colpi di bottiglia

Un giovane, che aveva esagerato con gli alcolici, è rimasto ferito alla testa, dopo essere stato aggredito, la notte tra sabato e domenica, nei pressi della spiaggia di piazzale Giglia, a San Leone. Colpito con una bottiglia di vetro da uno sconosciuto, che lo ha lasciato a terra, per poi allontanarsi come se nulla fosse. Ad assistere all’aggressione alcuni suoi amici, uno dei quali, vedendolo con il volto trasformato in una maschera di sangue, lo ha accompagnato alla Guardia medica di viale dei Giardini. I sanitari in servizio gli hanno prestato le prime cure, poi, il paziente è stato accompagnato in ospedale. In piazzale Giglia, e poi al presidio sanitario, intervenuti i carabinieri del nucleo Radiomobile. Sono state avviate le indagini, per provare a risalire all’aggressore.