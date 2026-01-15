Ladri in azione in pieno giorno a San Leone. Sono riusciti ad intrufolarsi in una villetta al Viale del Pini, e dopo aver scardinato una persiana, hanno rovistato dappertutto. I malviventi hanno trovato un borsello al cui interno vi erano custoditi tremila euro in contanti. Poi sono scappati.

A fare l’amara scoperta è stato il proprietario di casa, un cinquantaseienne, una volta rientrato. All’uomo non è rimasto altro che denunciare il furto alla polizia. Al via le indagini per risalire agli autori. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere degli impianti di sorveglianza della zona.

