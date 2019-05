San Leone fuori controllo? Firetto: al vaglio un nuovo piano di viabilità

Dalle pagine del Gioranele di Sicilia il sindaco Calogero Firetto replica a Francesco Picarella di Confcommercio che, aveva definito Agrigento una città fuori controllo:

Per San Leone, dice Firetto al GDS, stiamo studiando un piano di viabilità:

«No al politiche di raffreddamento dei flussi turistici e di visitatori sul rione di San Leone – ha detto, ieri, il sindaco di Agrigento Lillo Firetto – . Stiamo anzi pensando alle manifestazioni estive nella rinata piazza Giglia e poi ci sarà anche la zona Street food, nel piazzale dell’elisoccorso che è oggetto di un progetto di riqualificazione. Stiamo studiando un piano di viabilità per rendere il traffico scorrevole – è entrato nel dettaglio il sindaco Firetto – . È in corso l’attività di scerba mento, mentre per la disinfestazione abbiamo già distribuito il relativo calendario.

La derattizzazione è stata, invece, fatta lo scorso 15 aprile. La pulizia dell’arenile, anche se richiesta fortemente nelle ultime giornate, inizierà, come da contratto il prossimo primo giugno. Capiamo le richieste dei concittadini, ma non possiamo economicamente permetterci un anticipo rispetto all’avvio previsto nel contratto che è appunto il primo giugno».

E’ in corso di studio il nuovo piano di viabilità.

“Nessuno esclude però – anzi sembrerebbe fortemente probabile – che il viale Falcone-Borsellino, anche per quest’estate, potrebbe tornare ad essere isola pedonale. In questi giorni, mentre si studia il piano di viabilità si pensa anche, inevitabilmente, alle attività di intrattenimento. Gli ambulanti che andranno a dar vita all’angolo Street food, a quanto pare, si stanno facendo seguire da degli specialisti. L’idea è realizzare un’area, con maschere per le strutture ambulanti, e uno spazio centrale dove gli stessi esercenti organizzeranno delle attività di intrattenimento. Una sorta di area attrezzata dove poter mangiare, bere ed assistere a degli spettacoli».

Abusivismo commerciale, chiesto incontro con il prefetto

«la mancanza di regole sul lungomare – per come ha evidenziato lo stesso Picarella – mortifica il decoro di una frazione che ha necessità di avere delle regole certe e di controlli assicurati come lo scorso anno quando a vigilare vi erano i carabinieri».

