Incidente stradale autonomo in viale Emporium, all’altezza del civico 38, nel quartiere di San Leone. Una persona alla guida di un fuoristrada, per cause in fase di accertamento, si è schiantato contro il muro di cinta di un’abitazione. L’impatto è stato violento ed è stata danneggiata la conduttura del gas.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e i carabinieri della Radiomobile che però non hanno trovato l’automobilista che, con tutta probabilità, si è allontanato dal luogo dell’incidente. Sono state avviate le indagini. Sul posto hanno anche lavorato i tecnici del gas per mettere in sicurezza l’area.